Из Кольцово стало больше рейсов на курорты

Аэропорт Кольцово открывает летнюю навигацию, которая начинается 30 марта и продлится до 25 октября. В этот период из Екатеринбурга можно будет улететь напрямик в 90 городов России и мира на рейсах 31 авиакомпании.

«Основной объем будет выполняться на внутрироссийских линиях: до конца октября из Кольцово будут доступны 59 российских маршрутов. Традиционно самыми загруженными направлениями станут Москва (более 4 тысяч вылетов), Сочи (свыше 2 тысяч вылетов) и Санкт-Петербург (больше 1,6 тысячи вылетов)», – сообщили в пресс-службе авиагавани.

Там уточнили, что в Анталью запланировано почти тысяча вылетов за сезон, в числе зарубежных направлений-лидеров будут Дубай, Душанбе, Стамбул, Ереван, Шарджа. За границу улететь можно будет по 31 направлению.

«Новыми направлениями по сравнению с предыдущим сезоном, как планируется, станут Нячанг, Харбин, а также российские Абакан, Мурманск, Саранск, Улан-Удэ, Элиста и Грозный», – добавили в аэропорту.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube