Председатель городской думы арестован по обвинению в мошенничестве

Председатель Красноуфимской городской думы Анатолий Худяков арестован до 25 мая.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, следствие обвиняет его в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, в особо крупном размере».

Настаивая на аресте, представитель прокуратуры на суде заявил, что Худяков может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или скрыть доказательства, может оказать давление на подчиненных лиц, а также иных лиц с целью склонения их к даче ложных показаний, скрыться от органов следствия и суда.

Красноуфимск, Елена Владимирова

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