Инфляция на Среднем Урале выросла до 11,2%

Годовая инфляция в Свердловской области в феврале составила 11,2%, что превысило январские значения. Есть несколько причин ускорения темпа роста цен в регионе, говорят в Уральском управлении Центробанка РФ.

Так, в феврале свердловчане более активно скупали подарки к традиционным праздникам. Это позволило ретейлерам заложить в цены выросшие затраты на логистику, зарплаты и аренду. В результате выросли цены на парфюмерию и косметику, планшетные компьютеры, обувь, бытовую технику, подорожали телевизоры и роботы-пылесосы. Также из-за увеличения спроса немного ускорились цены на новые отечественные автомобили и иномарки.

«Когда спрос в экономике растет быстрее предложения товаров и услуг, инфляция повышается. Банк России может влиять на активность покупателей при помощи ключевой ставки, от которой зависят ставки кредитов и депозитов. Когда ключевая ставка заметно выше текущей инфляции, вклады приносят ощутимый доход, а обслуживание кредитов, наоборот, обходится существенно дороже, поэтому люди предпочитают больше сберегать и меньше тратить. Спрос на товары и услуги при этом снижается, что приводит к замедлению роста цен», – пояснил экономист Уральского ГУ Банка России Олег Оборин.

Кроме того, производители продовольствия закладывают в стоимость продуктов выросшие расходы на сырье, логистику и оплату труда. По этой причине в Свердловской области в феврале дорожали говядина, индейка, колбаса, сосиски и сардельки, ускорился рост цен на молоко, сливки, творог и йогурты. Относительно скромный прошлогодний урожай картофеля на Урале уже закончился, начались поставки более дорогого импортного, поэтому цены на картошку тоже выросли.

«В целом по России в феврале цены выросли меньше, чем в январе, этому поспособствовало укрепление рубля. При этом годовая инфляция все еще значительно выше целевого уровня в 4%. Чтобы снизить инфляцию до 4% в 2026 году, потребуется продолжительное время поддерживать высокие ставки в экономике», – отметили в пресс-службе регулятора.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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