На Урале подешевели огурцы, но подорожали помидоры

За последние 7 дней в Свердловской области заметно меньше стали стоить огурцы. Почти все остальные овощи стали дороже.

Как сообщает Свердловскстат, килограмм огурцов за неделю подешевел на 7,5% и стоит в среднем 218 рублей. Примерно на 1% дешевле стали яблоки и бананы – 160 и 189 рублей соответственно.

Почти все остальные продукты подорожали. Сильнее всего выросли за неделю цены на свеклу и морковь – сразу на 3,5%. Сейчас их продают за 54 и 51,5 рубля/кг. Картофель стал дороже еще на 2,4 % и стоит уже больше 64 руб./кг. Помидоры тоже продолжают дорожать – за них просят уже больше 300 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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