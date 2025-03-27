Врачи спасли маленького ребенка, у которого в горле застряла мебельная шайба

В Североуральске врачи спасли жизнь ребенку, который проглотил мебельную шайбу. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Минздрава, мать на минутку отвлеклась, сын успел проглотить деталь. Бригада скорой помощи, прибывшая на вызов, не смогла на месте извлечь инородное тело, поэтому ребёнка экстренно доставили в реанимационное отделение Североуральской центральной городской больницы и передали в руки врачей. В этот момент ребенок почти не дышал.

В центральную больницу Североуральска мальчик поступил в крайне тяжёлом, нестабильном состоянии: на 90% перекрыта гортань за корнем языка, начался отёк слизистой. Чтоб спасти, ребенка погрузили в медикаментозный сон, наладили вспомогательную вентиляцию лёгких, ввели необходимые препараты для стабилизации состояния. Бригада хирургов была наготове, но, к счастью, обошлось без операции: благодаря умелым действиям реаниматолога шайбу удалось вовремя достать – она оказалась с резьбой и уже успела обрасти слизистыми массами. Вскоре малыш задышал самостоятельно. Сейчас с мальчиком все хорошо.

Североуральск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube