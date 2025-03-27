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Четверг, 27 марта 2025, 13:53 мск

Новости Екатеринбург

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Началась подготовка к арт-фестивалю «Стенограффия»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении Международного фестиваля уличного искусства «Стенограффия».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, мероприятия фестиваля стартуют 1 мая. Подготовкой займется утвержденный Алексеем Орловым оргкомитет, который возглавит вице-мэр Сергей Плахотин. В качестве организатора выступит МКУ «Столица Урала».

Напомним, фестиваль «Стенограффия» пройдет уже в 16-й раз. За 15 лет существования проекта на улицах Екатеринбурга появились более чем 600 арт-объектов. В прошлом году порядка 50 художников украсили мегаполис более чем 20 арт-объектами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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