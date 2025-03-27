Началась подготовка к арт-фестивалю «Стенограффия»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении Международного фестиваля уличного искусства «Стенограффия».
Как сообщили в пресс-службе мэрии, мероприятия фестиваля стартуют 1 мая. Подготовкой займется утвержденный Алексеем Орловым оргкомитет, который возглавит вице-мэр Сергей Плахотин. В качестве организатора выступит МКУ «Столица Урала».
Напомним, фестиваль «Стенограффия» пройдет уже в 16-й раз. За 15 лет существования проекта на улицах Екатеринбурга появились более чем 600 арт-объектов. В прошлом году порядка 50 художников украсили мегаполис более чем 20 арт-объектами.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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