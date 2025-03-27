Волейболистки «Уралочки» и «Минчанки» встретились в Екатеринбурге

В рамках Дней Минска в Екатеринбурге состоялся матч женских команд по волейболу «Уралочка» и «Минчанка».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, игра состоялась на площадке Академии волейбола имени Карполя. Перед началом матча спортсменок приветствовал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Мы гордимся достижениями волейбольного клуба «Уралочка»: на протяжении четверти века его игроки оставались базовой командой сборных Советского Союза и России, выиграли две Олимпиады, чемпионат мира и семь чемпионатов Европы», – напомнил мэр.

Белорусская женская волейбольная команда «Минчанка» входит в состав волейбольного клуба «Минск» и является самым титулованным клубом республики. Команда была образована в 1994 году на базе Республиканского училища олимпийского резерва, в 1996 году завоевала право выступать в высшей лиге чемпионата Беларуси.

«Уралочке» удалось одержать победу над гостями со счетом 3:1.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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