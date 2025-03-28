Пенсионеров охотно берут на работу в образование, здравоохранение и ЖКХ

Ищущие работу свердловчане пенсионного возраста рассказали, в каких сферах им устроиться проще, а в каких сложнее, и какие трудности возникают при общении с работодателями.

По данным опроса, проведенного экспертами сервиса Зарплата.ру, пенсионерам проще всего трудоустроиться в сферу услуг, образования и науки, ЖКХ, медицины, в розничную торговлю, а также рабочим персоналом. В топ наиболее сложных сфер для трудоустройства людей пенсионного возраста попали IT, финансы, маркетинг, юриспруденция.

Среди основных сложностей, которые испытывают пенсионеры при поиске работы, респонденты отметили (множественный выбор вариантов ответа): низкий заработок, предлагаемый возрастным кандидатам, – 68%, трудности с поиском предложений работы в соответствии с физическими возможностями – 40%, отсутствие возможности устроиться на работу по специальности – 21%, скрытый эйджизм в отношении возрастных соискателей – 4%.

На вопрос, с какими сложностями они сталкиваются на работе, 35% ответили, что не видят сложностей, 34% отметили, что им сложнее ориентироваться в современных технологиях и осваивать их, 25% считают, что возрастным сотрудникам на работе сложнее в коллективе из-за малого количества сверстников, 10% утверждают, что молодые коллеги их не уважают.

62% опрошенных пенсионеров ищут работу, потому что им не хватает денег на жизнь, 55% ответивших ответили, что им скучно сидеть дома, 30% хотят иметь дополнительный доход для того, чтобы путешествовать, 20% необходимо помогать детям и внукам, еще 5% отметили, что имеют редкую профессию, которая всегда востребована, поэтому важно работать пока есть силы.

Опрос проводился с 10 по 25 марта среди 1760 женщин в возрасте 59 лет и старше и мужчин 64 лет и старше, проживающих во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Свердловской области. 25% отмечают, что работодатели стали охотнее приглашать на собеседования кандидатов пенсионного возраста.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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