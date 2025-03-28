Тюменец продал украинской разведке секретные данные

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Тюмени, который обвиняется в государственной измене (ст.275 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба ведомства, в январе 2024 года обвиняемый по собственной инициативе связался с украинской разведкой и предложил помощь.

Фигурант через мессенджер отправил сотруднику спецслужбы Украины сведения об учебных заведениях Министерства обороны и фрагмент карты с указанием адреса воинской части и рукописными пометками, где указал контрольно-пропускные пункты и камеры видеонаблюдения, фактически передав спецслужбам Украины сведения, которые могут быть использованы против войск Росгвардии.

Затем он несколько дней снимал на видео транспорт, стоящий на парковке возле воинской части, а также прилегающую к ограждению часть территории. Видеозапись он отправил за деньги украинским кураторам.

Уголовное дело направлено в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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