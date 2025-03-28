Возможность поставить самозапрет на кредиты повысила трафик «Госуслуг»

В марте жители Свердловской области заходили на портал госуслуг на 20% чаще, чем в феврале. Пик обращений к сайту в регионе приходится на утреннее время – с 10 до 12 часов, как и в целом по России. На рост интереса могло, в том числе, повлиять появление нового функционала сервиса – возможность установить самозапрет на получение кредитов и займов.

Как сообщает «Мегафон», возможностями портала чаще всего пользуются свердловчане 35-44 лет (36% от общего числа посетителей), далее идут возрастные группы 45-54 и 25-34 лет, которые занимают 22% и 19% соответственно. Чуть более половины аудитории сайта составляют мужчины – 53%. Чаще всего жители региона заходят на портал в будни – в понедельник и вторник зафиксированы самые высокие показатели. Минимальный интерес к получению госуслуг приходится на выходные.

Возможность установить самозапрет на получение кредитов и займов была введена для защиты жителей от мошенников. Чтобы не попасться на удочку аферистов, эксперты советуют не отвечать на звонки с незнакомых номеров, в том числе в мессенджерах. Нужно критически относиться к тому, что говорят неизвестные, и проверять информацию в официальных источниках. Если собеседник убеждает взять кредит, перевести деньги на названный счет или передать их курьеру – это мошенничество.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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