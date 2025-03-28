На пожаре в автосервисе сгорели 8 мотоциклов, 4 автомобиля, квадроцикл и снегоход

Сегодня в 04:44 загорелся автосервис на улице 8 Марта, 210 в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, на площади 80 кв. м сгорели четыре автомобиля, восемь мотоциклов, один квадроцикл и один снегоход, повреждены кузов автомобиля Kia Sportage, оборудование, запчасти и внутренняя отделка на первом этаже и оконные рамы на втором этаже здания автосервиса.

В тушении пожара были задействованы восемь единиц техники, 31 человек личного состава. В 06:12 огонь локализован, в 06:33 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 08:00.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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