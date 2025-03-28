В Екатеринбурге открыли новую школу на 1500 мест (ФОТО)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и его гость, председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев, открыли новую школу № 314 на улице Советской, 60.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, школа на полторы тысячи мест стала второй построенной в рамках государственно-частного партнерства.
В распоряжении учеников есть современный актовый зал с балконом на 450 мест, столовая на 600 мест, библиотечный центр с коворкингом и мультимедийной аудиторией, а также спортивно-оздоровительный блок, включающий трансформируемый зал, две волейбольные и гимнастическая площадки, футбольное поле, места для отдыха и подвижных игр для младших классов.
Руководство школы планирует открыть вместе с бизнес-партнерами предпрофессиональные классы. Программой развития учреждения предусмотрено создание академического, технологического, творческого и лидерского кластеров.
Уже 1 апреля откроется отделение начальной школы, а во всю проектную мощность учебное заведение заработает с нового учебного года.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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