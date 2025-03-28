В Кольцово появился автоматический паспортный контроль

В аэропорту Кольцово появился пункт автоматического паспортного контроля – проходить границу без беседы с сотрудником ФСБ теперь смогут те, у кого оформлены биометрические заграничные паспорта (серия от 75). Система работает следующим образом: сначала к сканеру подносится паспорт, затем нужно приложить палец, чтобы отсканировать отпечаток, также распознается лицо пассажира.

«Для граждан Российской Федерации установлена автоматизированная система паспортного контроля «Сапсан» – пункт пропуска в Кольцово стал вторым в России, где такие технологии применены», – сказал первый заместитель руководителя ФГКУ Росгранстроя Константин Лазарев.

До этого такая система работала только в московском Шереметьеве. В Кольцово пропускная способность международного терминала теперь вырастет с 1,3 тысяч до 2,2 тысячи пассажиров в час.

Екатеринбург, Елена Сычева

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