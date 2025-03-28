На Ураза-байрам возле мечетей ограничат движение автотранспорта

Утром в воскресенье, 30 марта, мусульмане начнут отмечать праздник Ураза-байрам. В связи с этим будет ограничено движение транспорта вблизи религиозных учреждений Екатеринбурга.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, ограничения возможны в следующих локациях:

с 3:00 до 10:00 – мечеть «Соборная», пер. Воронежский, 34;

с 6:00 до 9:00 – молельный дом «Изге калимат», ул. Бажова. 219В, л. Д;

с 6:00 до 9:00 – молельный дом «Изге калимат», ул. Артинская, 25;

с 6:00 до 10:00 – мечеть «Абу-Ханифа», ул. Репина, 42;

с 6:00 до 10:00 – мечеть «Рамазан», ул. Димитрова, 15;

с 6:00 до 10:00 – мусульманский духовно-просветительский центр «Памяти защитников Отечества», ул. Дружининская, 4.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного процесса заранее планировать маршруты с учетом возможных временных ограничений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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