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Пятница, 28 марта 2025, 14:07 мск

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Паслер прилетел в Екатеринбург на частном самолете

Врио губернатора Свердловской области прилетел в Екатеринбург на частном самолете. Это Airbus-320 в заметной бело-золотой ливрее, который базируется в Кольцово.

Самолет совершил рейс из Оренбурга, он совершил посадку в уральской столице несколько минут назад. Напомним, сегодня в 16:00 Дениса Паслера членам правительства и депутатам заксобрания региона представит полпред президента России в УрФО Артем Жога. А несколько часов назад Паслер сам присутствовал на церемонии представления Евгения Солнцева, своего сменщика в Оренбуржье. Там теперь уже свердловский глава региона эмоционально попрощался с коллегами и даже не смог сдержать слез.

Екатеринбург, Елена Сычева

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