Арамильцы закидали бутылками машину соседки, которая попросила не шуметь. Дело кончилось судом

Свердловский областной суд поставил точку в споре между двумя соседками.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, конфликт начался в марте 2023 года. В одной из квартир дома по ул. Гарнизон собралась веселая компания, шум из квартиры мешал соседям, и они сделали нарушителям замечание. В ответ из «нехорошей» квартиры на припаркованный под окнами автомобиль соседки полетели бутылки, банки и кружки.

Ремонт автомобиля «Шевроле Лачетти», принадлежащего истице по имени Карина, обошелся в 122 398 рублей. Карина попросила соседку Анну возместить ущерб, но получила отказ.

Тогда хозяйка автомобиля подала иск в Сысертский районный суд, попросив взыскать с Анны причиненный ущерб – 122 398 рублей, а также расходы по оплате услуг специалиста – 5750 рублей, почтовые расходы 672 рубля, госпошлину в сумме 3776 рублей.

Ответчица не отрицала факт конфликта, но уверяла, что кинула в машину только одну пластиковую бутылку. Остальные предметы кидали другие люди, а значит, она не должна нести за них ответственность. Она также представила суду альтернативное заключение специалиста, согласно которому стоимость ремонта автомобиля составляет 28 300 рублей. Но суд отклонил его.

Сысертский районный суд удовлетворил исковые требования, взыскав и сумму ущерба, и все затраты, понесенные истцом.

Ответчик обжаловала решение в Свердловском областном суде. Она вновь доказывала, что не виновата, отмечая, что бутылками кидался ее сожитель, но привлечь его к ответственности сейчас невозможно, так как он участвует в СВО. Также Анна настаивала на том, что сумма ущерба завышена.

Свердловский областной суд не нашел оснований для вмешательства в судебный акт суда первой инстанции и оставил его без изменений.

Арамиль, Елена Владимирова

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