Жога провел встречу с Паслером (ФОТО)

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Денисом Паслером.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе уральского полпредства, основной темой стало социально-экономическое развитие региона. Полпред отметил: Свердловская область занимает важное место в структуре экономики нашей страны, прежде всего, в секторе промышленного производства и оборонной отрасли. Принципиальная задача – обеспечить стабильную работу экономики региона, создать условия для его динамичного развития.

«За экономическими успехами всегда стоит человек, поэтому приоритет – это повышение качества жизни людей. Это комплексная задача, которая включает огромное количество направлений, ориентиром в которых служат национальные проекты. Вы человек здесь не новый, хорошо знаете всю инфраструктуру, все подводные течения и сложности, которые есть. Желаю вам успехов, можете рассчитывать на мою поддержку», – обратился к Денису Паслеру полпред.

Он также обсудил с врио губернатора Свердловской области реализацию стратегически значимых проектов, направленных на укрепление экономической стабильности и улучшение качества жизни жителей.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам оказания помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Полпред подчеркнул, что систему поддержки ветеранов и их близких необходимо совершенствовать.

Екатеринбург, Елена Васильева

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