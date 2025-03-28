На церемонию представления Паслера пришел Куйвашев (ФОТО)

На церемонию представления врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера прибыл Евгений Куйвашев, передает корреспондент РИА «Новый День». Напомним, что с момента отставки он не появлялся на публике.

Сейчас в уральском полпредстве собираются представители областного правительства, депутаты и первые лица Екатеринбурга. Нового руководителя региона официально представит полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога.

Денис Паслер был назначен врио губернатора накануне указом президента Владимира Путина.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube