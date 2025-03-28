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Пятница, 28 марта 2025, 14:08 мск

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На церемонию представления Паслера пришел Куйвашев (ФОТО)

На церемонию представления врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера прибыл Евгений Куйвашев, передает корреспондент РИА «Новый День». Напомним, что с момента отставки он не появлялся на публике.

Сейчас в уральском полпредстве собираются представители областного правительства, депутаты и первые лица Екатеринбурга. Нового руководителя региона официально представит полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога.

Денис Паслер был назначен врио губернатора накануне указом президента Владимира Путина.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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