В Екатеринбурге арестовали мужчину за убийство ребенка 30-летней давности

Орджоникидзевский районный суд избрал меру пресечения 50-летнему екатеринбуржцу, которого подозревают в жестоком убийстве ребенка в апреле 1995 года.

По версии следствия, обвиняемый (в момент преступления ему было 20 лет) похитил 7-летнего мальчика, заманив его в автомобиль. Он отвез ребенка на озеро Свакуль вблизи улицы Коммунистическая в Екатеринбурге, намереваясь получить за него выкуп. Но затем, чтобы скрыть похищение, он убил ребенка, поместил тело в полимерный мешок и сбросил в озеро. Труп мальчика нашли в мае того же года.

Как сообщили в областном следственном комитете, на начальном этапе раскрыть это преступление не получилось. Спустя 30 лет криминалисты вышли на след обвиняемого благодаря возможностям современных экспертиз.

фото: прокуратура Свердловской области

Жителю Екатеринбурга предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 125.1 УК РСФСР (похищение несовершеннолетнего), п. «е» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах с целью облегчить совершение другого преступления), сообщили в прокуратуре Свердловской области. На время расследования уголовного дела мужчина заключен под стражу на срок до 27 апреля 2025 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube