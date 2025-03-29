Полпред Жога посетил Академию РМК

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога осмотрел Академию единоборств РМК в Екатеринбурге.

Отметим, что на сегодняшний день в спортивном объекте тренируется более 2 тысяч взрослых и детей, а также профессиональная команда «Архангел Михаил».

Капитан команды и президент академии Иван Штырков провел экскурсию по спортивному объекту Артёму Жоге. Полпред отметил, что данное пространство может быть использовано для занятия адаптивными видами спорта.

Напомним, что Академия РМК – это главный центр единоборств Урала, где на шести этажах развиваются сразу 11 направлений единоборств. Здесь каждые выходные проходят городские, региональные, российские и международные турниры. Спортивный объект неоднократно признавался лучшим в России в части оснащения.

Екатеринбург, Елена Васильева

Академия РМК неоднократно была признана лучшей в России В Академии сегодня тренируется 2000 человек Экскурсию провел Иван Штырков

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