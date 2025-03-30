Жога поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Уральский полпред Артём Жога поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые друзья! Поздравляю мусульман, проживающих в регионах Уральского федерального округа, с окончанием священного месяца Рамадан и наступлением Ураза-байрам! В регионах Уральского федерального округа проживают тысячи мусульман, которые свято чтят традиции ислама, берегут семейные ценности и всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Сегодня вы вместе со своими боевыми товарищами стоите на защите интересов Отечества в зоне специальной военной операции, собираете гуманитарную помощь для передовой и поддерживаете жителей новых территорий. Вы работаете на производствах и обеспечиваете стабильность экономики в регионах, молитесь за мир и благополучие для всей России.

В этот праздничный день я всем желаю добра, радости и счастья! Пусть в ваших домах царит любовь и благополучие, пусть умножаются ваши добрые дела!».

Напомним, что из-за праздника у многих мечетей сегодня может быть затруднено движение транспорта, на что отражало внимание ГИБДД по Свердловской области. Граждан просили учитывать этот момент и планировать время в пути и варианты объезда пробок заранее.

Екатеринбург, Елена Васильева

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