Пожилая пара супругов погибла в пожаре в Алапаевске

Пожилые супруги погибли во время пожара в частном доме по улице Синячихинская в Алапаевске. Возгорание случилось вечером 29 марта. Тела погибших обнаружили пожарные.

фото: СУ СКР по Свердловской области

Как сообщили в областном следственном комитете, пожар мог возникнуть по причине короткого замыкания. Признаков насильственной смерти на телах нет. Для определения точной причины смерти людей и причины возгорания назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Как уточнил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибшие – мужчина 1948 года рождения и женщина 1943 года рождения.

Алапаевск, Ангелина Сергеева

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