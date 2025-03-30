Гаишники поймали 17-летнего пьяного водителя, который лихачил на трассе

Сотрудники Госавтоинспекции Богдановича задержали 17-летнего водителя, который совершил обгон в зоне запрещающего знака на 113-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень. Подросток за рулем был без прав и к тому же пьян.

Инцидент произошел 29 марта. Инспекторы остановили автомобиль ВАЗ-2114, где находились несовершеннолетний житель Асбеста и трое его друзей. Водитель прошел освидетельствование, которое показало 0,680 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Полицейские забрали автомобиль на спецстоянку. В отношении подростка составлены протоколы за пьяное вождение без прав, выезд на встречную полосу и тонировку. Ему грозит административный арест и крупные штрафы. На мать несовершеннолетнего водителя сотрудники ПДН составили протокол за неисполнение родительских обязанностей по ст.5.35 КоАП РФ.

Также автоинспекторы остановили водителя BMW, который вслед за ВАЗ нарушил правила обгона на дороге. Ему грозит штраф 7,5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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