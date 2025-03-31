Алексей Вихарев отправил военным из Ирбита на СВО мотоцикл «Урал»

Депутат Алексей Вихарев отправил мотоцикл «Урал» военнослужащим из Ирбита, находящимся на СВО.

Отправка легендарного мотоцикла состоялась из Волонтерского центра Алексея Вихарева в Академическом районе. О мотоцикле «Урал» парламентария попросили сами бойцы из Ирбита.

«Такая техника на СВО особенно ценится за свою экономичность и компактность по сравнению с большими машинами. На наших «Уралах» передвижение между военными объектами значительно упрощается. Помимо мотоцикла в ближайшие время мы с Главой Ирбитского городского округа планируем отправить фуру с гуманитарной помощью для военных и мирных жителей ДНР и ЛНР. Продолжаем откликаться на просьбы наших ребят, делаем все для Победы!», – рассказал депутат, руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Депутат передал мотоцикл главе Ирбитского городского округа Николаю Юдину. Из Ирбита технику вместе с расходными материалами и запчастями отправят в новые территории страны.

«Хочу поблагодарить Алексея Вихарева за внимание к ирбитским бойцам и за наш легендарный мотоцикл «Урал», который несомненно станет надежным помощником бойцам при выполнении боевых задач», – отметил глава Ирбита Николай Юдин.

Мотоцикл «Урал» имеет мощный двигатель и коляску – именно на ней, используя специальное оборудование, военные вывозят раненых с поля боя, а также перевозят оружие и гуманитарные грузы.

Напомним, в конце 2024 года активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева развернули масштабную кампанию по голосованию за «Народное Достояние Среднего Урала». С просьбой посодействовать в привлечении голосов к депутату обратился глава Ирбита Николай Юдин. В результате было собрано порядка 20 тыс. голосов и мотоцикл «Урал» победил.

Ранее Алексей Вихарев лично побывал в ДНР, встретился в донецком Тельманово с военнослужащими из батальона «Урал-2», которым ранее совместно с региональным правительством направил фуру с гуманитарной помощью. Единорос передал военным и жителям ДНР одежду, медикаменты, БПЛА.

За время нахождения в ДНР депутат побывал в местах дислокации военных и на полигонах, узнал о повседневном быте солдат, пообщался с бойцами и узнал их запросы. Также военные вручили уральскому депутату Алексею Вихареву памятную медаль Минобороны.

Кроме того, в Тельманово, депутат организовывал субботники, мастер-классы для местных волонтеров, также они восстанавливали памятник защитникам Родины – мемориал танка ИС-3, благоустроили братские могилы в селе Самсоново.

Участникам СВО Алексей Вихарев помогает с начала спецоперации: на личные средства закупает и отправляет технические устройства для боя, медикаменты, необходимые вещи и другую гуманитарную помощь, оказывает юридическую поддержку, сдачу крови для солдат и помощь военному госпиталю в Екатеринбурге.

Ирбит, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube