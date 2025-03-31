На АЗС взорвался газовый баллон. Скончался один человек (ФОТО)

В Камышлове вечером в воскресенье взорвался газовый баллон на территории АЗС. Вскоре после этого скончался сотрудник заправки, но, по предварительной информации, с ЧП это напрямую не связано.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, причиной взрыва могло стать скопление газов в подвальном помещении станции. Указанное здание не эксплуатировалось.

В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что через некоторое время после инцидента работник АЗС почувствовал себя плохо, его отвезли в больницу, где он скончался. «Каких-либо телесных повреждений, которые могли бы повлечь смерть мужчины, на его теле не обнаружено. По предварительной информации, смерть гражданина связана с имевшимся у него заболеванием. Более точные причины смерти будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы», – сообщил представитель ведомства Максим Чалков.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что полиция быстро установила личность умершего. Им оказался местный житель, 1972 года рождения, работавший заправщиком.

«По имеющейся информации, каких-либо коммуникаций газового оборудования к строению, в котором произошел хлопок, не было подключено. В указанном помещении, предварительно, хранились использованные газовые баллоны», – отметил полковник Горелых.

Камышлов, Елена Владимирова

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