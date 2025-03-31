Злостный алиментщик отказался ехать с судебным приставом, пока не доварит самогон (ФОТО)

Житель Екатеринбурга, задолжавший своему сыну 470 тысяч рублей по алиментам, отказался ехать в службу судебных приставов, так как у него на кухне готовился самогон.

Как сообщили в пресс-службе УФССП Свердловской области, 45-летний мужчина официально нигде не работал, участия в воспитании и содержании своего сына не принимал, имущества, на которое возможно обратить взыскание, у него нет.

Судебные приставы нашли должника в общежитии на ул. Студенческой. Ему объяснили, что он обязан поехать к судебному приставу-исполнителю на прием. Должник согласился, но попросил подождать, потому что ему нужно закончить дела на кухне.

На общей кухне приставы увидели, что мужчина готовил не обед, а алкогольный напиток, двое его друзей ожидали рядом. Соседка пожаловалась, что невозможно приготовить обед – плита все время занята. Гражданам объяснили, что кухня общая.

Мужчина был доставлен на прием к судебному приставу-исполнителю. В отношении должника составлен протокол по ст. 5.35.1. КоаП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Фото: Служба судебных приставов

Екатеринбург, Елена Владимирова

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