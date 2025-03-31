Назван любимый фрукт уральцев

Таможенники назвали любимый экзотический фрукт уральцев. Им оказалось манго. Более половины от всего фруктового импорта из КНР приходится именно на долю манго. Так, с начала года на Урал ввезли 155 тонн на сумму 37 млн рублей. Это в 40 раз больше, чем годом ранее в тот же период, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

На втором месте по популярности у уральцев питайя. «Ее поставки выросли в 15 раз и составили почти 80 тонн общей стоимостью 13 млн руб.», – отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Всего с начала года уральские таможенники оформили 240 тонн фруктов из КНР общей стоимостью более 50 млн рублей. В сравнении с тем же периодом прошлого года поставки увеличились в три раза.

Екатеринбург, Елена Сычева

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