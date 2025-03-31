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Понедельник, 31 марта 2025, 10:41 мск

Новости Екатеринбург

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Паслер принимает участие в совете при полпреде президента в УрФО

31 марта в Екатеринбурге Артем Жога проводит Совет при полпреде УрФО. Как сообщает пресс-служба уральского полпредства, в рамках мероприятия запланированы доклады глав регионов Уральского федерального округа.

Отмечается, что впервые в заседании принимает участие временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Напомним, что Денис Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области 26 марта указом президента России Владимира Путина. На Урал он вернулся после работы в должности главы Оренбургской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

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