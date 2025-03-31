В Верхней Пышме прошел детский хоккейный турнир, посвященный памяти Александра Козицына

В Верхней Пышме завершился Детский хоккейный турнир, посвященный памяти Александра Козицына для игроков 10-11 лет. Игры проходили в медной столице Урала в девятый раз.

В этом году в соревнованиях, которые организует благотворительный фонд «Дети России», участвовали 8 детских хоккейных команд из Свердловской, Оренбургской, Курганской областей, Республики Башкортостан. В их составе почти 200 игроков 10-11 лет.

Самые яркие и захватывающие матчи проходили в финальный день, сообщают устроители мероприятия. Начиная с первых сражений, встречались соперники примерно равные по силе. За полчаса до торжественной церемонии закрытия определилась команда-чемпион. Первый приз завоевала ХК «АВТО» Верхняя Пышма. Вторыми стали игроки ХК «Буран» из г. Ревда. Третье место заняла команда «Металлург» из Медногорска (Оренбургская область). Специальными призами отмечены игроки в пяти номинациях «лучший бомбардир», «лучший вратарь», «лучший защитник», «лучший нападающий», «самый полезный игрок».

«Очень быстро пролетели пять дней, в течение которых спортсмены показывали своё мастерство, – приветствовал участников Андрей Зяблицев, заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области. – Поздравляю всех с окончанием турнира, надеюсь, что того заряда энергии, который вы получили, хватит, чтобы успешно завершить учебный год и готовиться к новым победам. И пусть эти соревнования станут ступенью к вашим большим спортивным и жизненным успехам».

Все команды получили сертификаты на приобретение спортивного инвентаря достоинством от 120 000 до 50 000 рублей в зависимости от занятого места.

Матчи Детского хоккейного турнира памяти Александра Козицына шли ежедневно и сопровождались профессиональным комментированием. В дни соревнований игроки побывали в Музее автомобильной техники, лётной школе «Юный авиатор» и кинотеатре, а также прошли спортивное тестирование. Каждый год организаторы удивляются таланту, азарту ребят. Их мастерству, уровень которого высок даже в столь юном возрасте. Дети показывают по-настоящему смелый, яркий, неординарный хоккей.

«Мы проводим девятый турнир, посвящённый памяти Александра Козицына. Александр Анатольевич много сделал для развития детского спорта и хоккея. И эти соревнования – лучшая дань его памяти. У нас на Среднем Урале и в России строятся дворцы спорта, появляются новые ледовые арены, проходят матчи: играют взрослые опытные хоккеисты, юноши, дети. Всё это – одна большая спортивная семья. Поздравляю с завершением соревнований, с тем, что выбрали спорт и вошли в эту семью!», – обратился к игрокам Багир Абдулазизов, вице-президент Благотворительного фонда «Дети России»».

Во время торжественной церемонии закрытия и награждения на лёд был вынесен главный кубок состязаний. Награда весом 8,5 кг и высотой 670 мм изготовлена уральскими ювелирами по индивидуальному эскизу. Участники турнира-2025 с удовольствием продолжили добрую традицию и сделали памятное фото с кубком. Скоро на нём появится ещё одна табличка с названием очередной команды-победителя.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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