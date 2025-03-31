Прокуратура требует отставки мэра Серова

Свердловская прокуратура внесла представление о досрочном прекращении полномочий в связи «с утратой доверия» мэру Серова Василию Сизикову. По данным местного издания «Глобус», которое ссылается на общественника Сергея Мельника, представление было внесено больше недели назад – 21 марта, в пятницу, документ передан в Серовскую думу. В течение 30 дней депутаты должны принять решение.
Ранее контрольно-ревизионная комиссия выявила нецелевое расходование 395 тысяч рублей на обслуживание машины главы города.
Добавим, в Серове начинал свою политическую карьеру врио губернатора Денис Паслер, в 2008-м он стал депутатом заксобрания от Серовского округа.
Екатеринбург, Елена Сычева
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