В метро Екатеринбурга завтра перестанут принимать жетоны

В Екатеринбургском метрополитене с 1 апреля перестанут принимать жетоны в качестве оплаты за проезд. Их окончательно заменят билеты с QR-кодом для оплаты разовой поездки.

В пресс-службе подземки отметили, что жетоны престали продавать на станциях метро еще с 1 января 2025 года.

Как ранее писал «Новый День», билетами смогут воспользоваться те, кто предпочитает платить не картой, а наличными – по данным метрополитена, таких пассажиров сейчас около 10%. «Жетоны – это выгрузка, перенос тяжести, это дополнительная инфекция, а с QR-кодом я на кассе оплатил проезд, с билетом подошел к терминалу и прошел», – пояснил директор екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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