Жога обсудил с губернаторами и ГФИ программы для участников и ветеранов СВО

31 марта в Екатеринбурге Артём Жога провёл Совет при полпреде. В нём приняли участие главы всех субъектов Уральского федерального округа, сообщает пресс-служба полпредства.

Основной темой стал ход реализации образовательных проектов в регионах УрФО для ветеранов и участников специальной военной операции.

Полпред напомнил, что реализация кадровых программ для участников СВО в регионах осуществляется по поручению президента России Владимира Путина. Проекты запущены во всех субъектах УрФО.

«Настоятельно прошу предельно детально подойти к составлению образовательной программы и практической части обучения. От качества этой работы зависит не только будущее наших участников, но и всего Урала», – обратился к представителям регионов Артём Жога, добавив, что стажировки в государственных учреждениях и общение с опытными наставниками дадут бойцам необходимые компетенции и навыки для службы в гражданских сферах.

Полпред также призвал не забывать и про другие направления работы с ветеранами, в частности, про спортивные мероприятия, которые укрепляют здоровье и дух защитников. В марте в Ханты-Мансийске проходил первый Всероссийский Кубок Защитников Отечества по зимним видам спорта. Турнир показал, насколько важны такие события для успешного восстановления и адаптации ветеранов.

«Предлагаю инициировать проведение Летнего кубка полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе – турнира, который соберёт ветеранов всех военных кампаний. Прошу в течение следующих двух недель представить предложения о готовности и возможных локациях проведения этих мероприятий», – добавил полпред.

Справка:

Первый региональный образовательный проект для участников СВО в УрФО стартовал в Югре, 13 марта в Ханты-Мансийске началось обучение. 31 марта завершается приём заявок на программу «Герои Ямала», до 4 апреля продлён набор в Курганской области. В остальных субъектах Уральского федерального округа – Свердловской, Тюменской и Челябинской областях – идёт процесс отбора кандидатов для обучения.

Екатеринбург, Елена Васильева

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