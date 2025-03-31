На свердловской трассе сбили несовершеннолетнего велосипедиста

Под Талицей 19-летний водитель Lada Priora сбил 14-летнего велосипедиста из Нижнего Тагила. Мальчик ехал в составе спортивной группы под руководством тренера. Инцидент случился накануне на 10-м километре трассы Пышма – Талица.

По данным регионального УГИБДД, авария произошла при развороте велосипедиста. Подросток получил серьезные травмы, хотя был в защитной экипировке.

«Сотрудники ДПС оперативно прибыли на место происшествия, провели необходимые процессуальные действия. По данному факту назначено проведение проверки. Организаторам спортивного мероприятия будет вручено представление об устранении факторов, способствующих нарушениям правопорядка среди несовершеннолетних, исполнение которого является обязательным», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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