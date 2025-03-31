Избил и закопал заживо: тавдинца посадили на 12 лет за убийство

Тавдинский районный суд отправил за решетку Сергея Шигина, который в прошлом году избил собутыльницу и закопал ее заживо.

По данным региональной прокуратуры, в июле 2024 года пьяный Шигин, поссорившись с женщиной, жестоко избил ее: более 50 раз ударил кулаками, ногами и кочергой. Затем выкопал яму в огороде, положил туда жертву и засыпал землей. В ходе экспертизы выяснилось, что женщина умерла не от побоев, а вследствие асфиксии.

«Тавдинский районный суд признал Сергея Шигина виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год», – отметили в пресс-службе ведомства.

Тавда, Дарья Деменева

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