«Без приключений не обошлось». Мотосноубордисты рассказали, как покоряли перевал Дятлова

Участники зимнего похода на перевал Дятлова, в котором принял участие священник, сегодня подробно рассказали об экспедиции. Группа туристов из 16 человек за семь дней прошла 250 километров на мотосноубордах до горы Отортен и обратно.

«В нашем походе участвовали любители сноубординга из Екатеринбурга, Кемерова, Казани, Уфы и Омска. Было четыре девушки, которые наравне с мужчинами прошли сложный маршрут. Мы проехали около 100 километров по замерзшей реке Лозьве, двигались в гору, а обратно возвращались по лесным дорогам. Конечно, без приключений не обошлось», – рассказал на пресс-конференции в ТАСС организатор похода Александр Федотов.

Один из участников, Александр Тюрин, получил во время экспедиции травму. «Погода непредсказуемо поменялась. Поднялся сильный ветер, была плохая видимость. Мы начали спуск и немного сбились с тропы, ее замело. Двигались по навигатору, заехали на снежную полку, и тут я наткнулся на какой-то камень и упал с мотосноуборда. При падении мне выбило плечо. Ребята очень быстро сориентировались, меня эвакуировали в больницу. Теперь восстанавливаюсь. Ничуть не жалею о случившемся, если бы была возможность, я повторил бы этот поход», – рассказал Тюрин.

Экспедицию сопровождал местный гид Валерий Анямов на своем снегоходе. Он подвозил туристам топливо и необходимое снаряжение. Участники остались довольны, что техника выдержала суровые условия Северного Урала. «В процессе что-то ремонтировали, улучшали машины, чтобы они могли заехать на перевал Дятлова. Серьезных поломок не было», – отметил еще один участник Владислав Сергеев.

Александр Федотов подчеркнул, что приоритет в таком походе – безопасность. Экспедиция была обеспечена питанием, снаряжением и спутниковой связью. «В суеверия на этом маршруте я не верил, хотя историей дятловцев занимаюсь уже более 10 лет. У нас скорее была спортивная экспедиция», – отметил он.

Другие участники также отметили, что в путешествии все было продумано до мелочей. Туристы были обеспечены замороженной едой в вакуумных пакетах. «Уха, горошница, лазанья – вкусно, как в ресторане», – поделилась впечатлением одна из участниц. Ночевки по маршруту были автономными, также некоторое время туристы размещались у местного гида. На всем пути экспедицию снимал видеограф. Планируется, что о путешествии мотосноубордистов на перевал Дятлова будет выпущен документальный фильм.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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