В Екатеринбурге стартует месячник чистоты

Завтра, 1 апреля, в Екатеринбурге начнется месячник чистоты. Службы благоустройства и подрядчики приступят к формированию крон деревьев, вывозу веток, мытью остановок, памятников и ограждений, сообщили в пресс-службе мэрии.

Коммунальные службы уже отчитались об уборке. В прошедшие выходные, 29 и 30 марта, очисткой улиц занимались 436 единиц техники и 851 дорожный рабочий.

Службы благоустройства используют вакуумные машины, чтобы собрать с обочин мелкую грязь. В течение обоих выходных по городу курсировали 90 «пылесосов».

Сегодня на улицы вышли 402 дорожных рабочих и 188 единиц техники. Среди машин – 35 вакуумников, 42 самосвала, 33 КДМ, 29 тракторов.

В завершение месячника чистоты 25 апреля пройдет общегородской субботник. Планируется, что более 50 тысяч екатеринбуржцев выйдут в парки, дворы и общественные территории, чтобы собрать листву и мусор.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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