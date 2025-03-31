Врачи Верхней Пышмы поставили на ноги женщину, выпавшую с четвертого этажа

В Верхней Пышме медики спасли 50-летнюю женщину, которая выпала из окна четвертого этажа. У пациентки были тяжелые травмы таза и бедра, которые сопровождались сильным внутренним кровотечением.

Свердловчанке диагностировали нестабильное повреждение таза и многооскольчатый перелом бедра, а также геморрагический шок II степени, рассказали в ДИПе. «Потребовались пять сложнейших оперативных вмешательств на тазовом кольце и бедренной кости. По жизненным показаниям пациентке была оперативно выполнена фиксация таза и бедра стержневым аппаратом внешней фиксации и проведено переливание крови», – отметил заведующий травматологическим отделением Верхнепышминской ЦГКБ Андрей Репин.

Полтора месяца женщина находилась на интенсивной терапии, из них месяц – на аппарате ИВЛ. Ей потребовалось переливание около пяти литров крови. При этом ожирение II степени у пациентки осложняло лечение. Через четыре месяца, сбросив 30 килограммов, она смогла встать на ноги.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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