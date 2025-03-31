В Гортранс возвращаются бывшие сотрудники

С начала 2025 года в ЕМУП «Гортранс» устроился 41 водитель автобуса. При этом 20% из них – бывшие сотрудники предприятия, которые вернулись на прежнее место, узнав о повышении зарплаты, пояснили в пресс-службе мэрии. Сейчас средний доход водителей автобусов составляет 136 тысяч рублей, а те, кто берут максимальную загрузку, могут заработать до 170 тысяч.
Гортранс продолжает поиск специалистов – как водителей автобусов, троллейбусов, трамваев, так и кондукторов, слесарей.
Активный набор водителей связан с транспортной реформой Екатеринбурга, которую в 2023 году запустил мэр Алексей Орлов.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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