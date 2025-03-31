Екатеринбурженка под предлогом беременности выманила у мужчины более 23 миллионов рублей

25-летняя екатеринбурженка обманом заполучила у мужчины 23,4 миллиона рублей, заявив, что деньги якобы необходимы на здоровье будущего ребенка. В течение года женщина вымогала у «папаши» деньги на ремонт дома, лечение и содержание новорожденного. Позже она придумала историю о болезни малыша и прислала старую фотографию чужого ребенка из реанимации. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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