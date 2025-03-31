российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 31 марта 2025, 16:29 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Уралец угнал УАЗ местной администрации, чтобы съездить в гости

Житель Таборинского района угнал автомобиль поселковой администрации, чтобы съездить в гости.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, инцидент произошел в ноябре прошлого года в Кузнецовском сельском поселении. Нетрезвый местный житель отправился в гости к другу. По пути мужчина обратил внимание на гараж администрации поселка и решил угнать чиновничий УАЗ. По факту угона было возбуждено уголовное дело.

На суде уралец пояснил, что действительно взял автомобиль, но обращался с ним бережно и даже вернул на место. Правда, на обратном пути одно из колес автомобиля провалилось в воду около переправы через реку. Однако подсудимый достал автомобиль из воды, вернул УАЗ в гараж и даже установил новый навесной замок.

Тавдинский районный суд приговорил мужчину к принудительным работам на 1 год 8 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

В пользу администрации Кузнецовского сельского поселения взыскано 62 тысячи рублей материального ущерба.

Таборы, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,