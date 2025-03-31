Уралец угнал УАЗ местной администрации, чтобы съездить в гости

Житель Таборинского района угнал автомобиль поселковой администрации, чтобы съездить в гости.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, инцидент произошел в ноябре прошлого года в Кузнецовском сельском поселении. Нетрезвый местный житель отправился в гости к другу. По пути мужчина обратил внимание на гараж администрации поселка и решил угнать чиновничий УАЗ. По факту угона было возбуждено уголовное дело.

На суде уралец пояснил, что действительно взял автомобиль, но обращался с ним бережно и даже вернул на место. Правда, на обратном пути одно из колес автомобиля провалилось в воду около переправы через реку. Однако подсудимый достал автомобиль из воды, вернул УАЗ в гараж и даже установил новый навесной замок.

Тавдинский районный суд приговорил мужчину к принудительным работам на 1 год 8 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

В пользу администрации Кузнецовского сельского поселения взыскано 62 тысячи рублей материального ущерба.

Таборы, Елена Владимирова

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