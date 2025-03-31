Пятилетняя девочка выпала из окна, облокотившись на москитную сетку

В Екатеринбурге зарегистрирован первый случай падения ребенка из окна в этом году. ЧП случилось еще 29 марта утром на улице Комсомольской.

«В момент происшествия ребенок находился дома с матерью и сестрой. Девочки играли в детской комнате и решили посмотреть на птиц, одна из них забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку. Она выпала из окна третьего этажа, получив множественные травмы», – сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Там уточнили, что ребенок находится в реанимации детской городской больницы № 9.

Екатеринбург, Елена Сычева

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