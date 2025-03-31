На Урале продолжается сезон гриппа

В Свердловской области за неделю заболели ОРВИ и гриппом 35,9 тысячи человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Почти половина из них – 47,4% – дети.
«Уровень заболеваемости ниже, чем на прошлой неделе, но выше среднего многолетнего на 53,6%. По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей, по-прежнему доминируют вирусы гриппа, а также сезонные коронавирусы и риновирусы», – уточнили в санитарном ведомстве.
В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 16,4 тысячи больных. Это на четверть меньше, чем неделей ранее.
Екатеринбург, Елена Сычева
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