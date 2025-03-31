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Понедельник, 31 марта 2025, 16:30 мск

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Футболиста команды из Екатеринбурга задержали по подозрению в мошенничестве

В Подмосковье силовики задержали игрока футбольной Медиалиги Павла Дворецкого. Он выступает за команду из Екатеринбурга «СиндЕкат». По данным Shot, 26-летнего тиктокера-спортсмена подозревают в участии в мошенничестве, в результате чего неназванный потерпевший лишился 19 млн рублей.

Роль «синдекатовца» в преступной схеме пока неизвестна, однако сообщается, что ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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