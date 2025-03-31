Отопление в Екатеринбурге отключат не раньше мая

В апреле в Екатеринбурге не будут отключать отопление, даже если будет достаточно тепло. Отопительный сезон завершится в мае.

«Весенняя погода очень обманчива, поэтому во избежание жалоб на отсутствие тепла в квартирах и присутствия снега на улицах, экспериментов на этот счет не будет», – сообщил телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

По данным Гидрометцентра, в ночь на 3 апреля северный циклон перевалит Уральские горы, после чего в области похолодает, в горах дождь может перемежаться с мокрым снегом. Во второй половине недели погода обещает быть преимущественно облачной, сыроватой и более прохладной.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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