Сегодня ночью стартует запись детей в первые классы

Запись в первые классы на 2025-2026 учебный год стартует на Едином портале государственных и муниципальных услуг в 00:00 1 апреля. Также заявления от родителей будут приниматься в отделениях МФЦ или непосредственно в школах.

В пресс-службе мэрии напомнили, что на первом этапе приема заявлений, с 1 апреля по 30 июня, детей будут записывать только в те школы, которые за ними закреплены по месту жительства. На втором этапе, с 6 июля по 5 сентября, можно будет записаться на свободные места в других школах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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