Паслер подписал указ о создании областной призывной комиссии

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подписал указ о создании призывной комиссии региона.

Как сообщили в ДИПе, в состав комиссии вошли сам Денис Паслер, заместитель губернатора Азат Салихов, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, военный комиссар региона Юрий Аксёнов, члены правительства, врачи-специалисты медицинских комиссий.

Весенний призыв начнется 1 апреля. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев. Новобранцев не будут направлять для участия в СВО, а также в пункты дислокации в новых регионах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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