Хозяйка Медной горы научит пассажиров метро финансовой грамотности (ФОТО)

В метро Екатеринбурга запустили вагон финансовой грамотности. Он оформлен в виде комиксов с уральской айдентикой – Хозяйка Медной горы и змейка рассказывают, как сохранить сбережения и защититься от мошенников. Проект реализован уральским управлением Банка России совместно с администрацией Екатеринбурга и руководством метрополитена.

«Наша цель – донести финансовые знания до каждого человека. Размещение информации в вагоне метро, как мы считаем, будет эффективным, ведь метрополитеном ежедневно пользуются тысячи горожан. Нам бы хотелось, чтобы пассажиры не только знакомились с информацией о финансовых инструментах, но и внедряли их в повседневную жизнь. Чтобы планирование личных финансов стало обычным навыком», – рассказала начальник Уральского главного управления Центробанка РФ Марина Мясникова.

Вагон финансовой грамотности визуально разделен на три части – для разной целевой аудитории. В детской зоне рассказывается история о 10-летней девочке, которая копит деньги на велосипед. В средней – о молодой женщине, которая задумывается об ипотеке и решает, как распределить свой заработок. А в третьей зоне героиней становится пенсионерка, которой важно сохранить личные сбережения.

В нескучной форме подается информация о различных финансовых инструментах: программе долгосрочных сбережений, страховании имущества и здоровье, самозапрете на кредиты. Пассажиры могут отсканировать QR-коды на стенах вагона и во время поездки пройти бесплатный обучающий курс по финансовой грамотности или сыграть в детские финансовые игры.

Вагон «финансовой мудрости» будет курсировать в метрополитене на протяжении апреля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Дарья Деменева

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