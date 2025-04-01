За ночь уральцы забронировали больше половины мест в первых классах

Родители будущих первоклассников Свердловской области за 8 часов, с 00:00 до 08:00, подали более 30 тысяч заявлений о записи детей в первые классы, заняв больше половины общего количества мест.

«Традиционно ночью с нашим минцифры дежурили по записи в первые классы. Подано более 30 тыс. электронных заявлений (по состоянию на 8:00). Из них 16 тыс. – Екатеринбург. Только за первые две минуты с портала госуслуг было обработано региональной информационной системой 6175 заявок. Как и предыдущие несколько лет, система с потоком обращений справилась. Средняя скорость обработки – 50 заявлений/сек. На пике – 75», – рассказал в своем телеграм-канале замгубернатора Дмитрий Ионин.

В ДИПе добавили, что в Нижнем Тагиле за ночь было подано более 1,8 тысячи заявлений, в Первоуральске – 962. Из общего количества 6% заявлений оказались повторными, так бывает, когда родители несколько раз отправляют анкету на одного ребенка.

Проверить очередность зарегистрированных заявлений о зачислении можно на сайте министерства образования Свердловской области.

Напомним, на первом этапе приема заявлений, с 1 апреля по 30 июня, детей будут записывать только в те школы, которые за ними закреплены по месту жительства. На втором этапе, с 6 июля по 5 сентября, можно будет записаться на свободные места в других школах. Всего в этом году в первый класс в Свердловской области пойдут 55 тысяч детей, в том числе 21 тысяча – в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube