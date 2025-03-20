В школах Екатеринбурга откроют свыше 21 тысячи мест для первоклассников

С 1 апреля начнется запись будущих первоклассников в школы по месту прописки. В этом году в Екатеринбурге прием ведут 159 школ, в них будет открыто 21 460 мест, сообщила директор городского департамента образования Инна Гумбатова.

«По нашим расчетам, у нас должно остаться порядка 1400 резервных мест в первых классах. С учетом тенденций демографии, ежегодно незначительно уменьшается количество зачисленных первоклассников, в прошлом году их было чуть более 20 тысяч. Так что спешу успокоить родителей: всем первоклассникам хватит мест в школах», – отметила чиновница на брифинге.

Первый этап записи стартует 1 апреля в 00:00 на портале «Госуслуги». Прием заявлений продлится до 30 июня, а 5 июля появятся списки зачисленных в школы. С 6 июля начнется второй этап записи первоклассников на оставшиеся свободные места в школах.

Напомним, что вне очереди в школы зачисляются дети участников СВО, в первоочередном порядке – дети сотрудников правоохранительных органов, противопожарной службы и таможенных органов. Инна Гумбатова подчеркнула, что льготы распространяются на зачисление в школу только по месту прописки ребенка. Кроме того, в этом году родители-льготники могут воспользоваться технической возможностью выставить отложенное время подачи заявления о приеме в школе. «Например, установить в черновике заявления время 00:00 часов, и письмо автоматически уйдет в систему портала «Госуслуги». Если есть переживания, что что-то пойдет не так, льготники могут подать электронное заявление обычным способом», – объяснила Инна Гумбатова.

Преимущественным правом зачисления также обладают дети, чьи старшие братья и сестры уже учатся в школе. Но эта норма действует только для первоклассников, подчеркнула директор департамента образования.

В том случае, если в школе все места в первых классах уже заняты льготниками (а такие ситуации возможны, признали в мэрии), родители могут отозвать заявление и подать новое после 5 июля в другую школу – где будут свободные места. Записать первоклассника в школу не по месту прописки также будет возможно только на втором этапе приемной кампании, с 6 июля по 5 сентября. Подробнее о правилах приема в школы в 2025 году сообщается в памятке для родителей на сайте администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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