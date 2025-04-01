На первом заседании правительства Паслер обсудит паводок, пожары и профобразование

В правительстве Свердловской области сформирован проект первого заседания кабмина с момента смены губернатора. Оно состоится в четверг, 3 апреля.

Первая тема – итоги реформы профессионального образования, согласно которой профильные министерства должны активно участвовать в работе техникумов и колледжей. Докладчиками по этому вопросу выступят первый замгубернатора Алексей Шмыков и министр промышленности Сергей Пересторонин.

Второй вопрос – готовность Свердловской области к весеннему паводку и пожароопасному сезону. Здесь докладчиками станут министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и министр природных ресурсов Денис Мамонтов.

Начинаться заседания правительства теперь будут не в 10:00, как при Евгении Куйвашеве, а в 14:00.

Как уже сообщал «Новый День», Денис Паслер приступил к исполнению обязанностей губернатора 28 марта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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